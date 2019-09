Thomas Cook na skraju bankructwa. Właściciel hotelu potraktował turystów jak zakładników

Jedno z największych biur podróży na świecie może z dnia na dzień upaść. Kilkaset tysięcy turystów może mieć problem z powrotem do domu. W Tunezji jeden z hoteli potraktował klientów jak zakładników.

Klienci najstarszej na świecie firmy turystycznej z Wielkiej Brytanii są przetrzymywani w jednym z hoteli w Tunezji. A takich sytuacji może być więcej. Dziennik The Sun, opisujący sprawę, porównuje to do obozów dla uchodźców. Wszystko przez gigantyczne problemy biura podróży Thomas Cook, które stoi na krawędzi bankructwa.