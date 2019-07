Tłumy odwiedziły nowy sklep meblowy – sukces otwarcia salonu Agata w Zielonej Górze

W miniony weekend odbyło się wielkie otwarcie nowego salonu Agata przy ulicy Sulechowskiej 45 w Zielonej Górze. Upalna pogoda i wysokie temperatury nie zniechęciły odwiedzających – w wydarzeniu wzięło udział niemal 19 tys. osób.

Nowy salon marki Agata w Zielonej Górze to 27. inwestycja firmy na terenie Polski. Budowa obiektu rozpoczęła się w sierpniu 2018 r. i trwała niecały rok. Od piątku wszyscy mieszkańcy Zielonej Góry i okolic mogą skorzystać z wielu inspiracji wnętrzarskich oferowanych przez salon i wybierać wśród mebli i akcesoriów w różnych stylach i z różnych półek cenowych.

- Bardzo cieszy nas wysoka frekwencja na otwarciu sklepu, ponieważ to niepodważalny dowód na to, że mieszkańcy Zielonej Góry i okolic chcieli mieć salon naszej sieci w swojej okolicy. Jest nam miło, że tak wiele osób postanowiło spędzić weekend razem z nami i skorzystać z atrakcji oferowanych przez markę. Będziemy dokładać starań, aby każdy z Klientów zawsze mógł znaleźć w naszym salonie produkty dopasowane do jego własnych potrzeb – komentuje Przemysław Gurban, dyrektor operacyjny Agata S.A.