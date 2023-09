To jest hit. Paragony grozy? Śniadanie w barze mlecznym tanie jak barszcz

Nadal da się tanio zjeść

Bar mleczny "Miś" znajduje się we Wrocławiu przy ul. Kuźniczej 48 i oferuje domowe dania kuchni polskiej. Ceny są przystępne niemal dla każdego — najtańsza zupa kosztuje 6 zł, a najdroższa 9 zł. Za dania mięsne zapłacimy od ok. 10 zł do 23 zł, a za mączne od 14 zł do 22 zł - podaje "Fakt".