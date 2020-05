To może być najdroższa impreza w twoim życiu. Czy warto zrobić "domówkę"?

- W spotkaniu z osobami niebędącymi najbliższymi nie mogą uczestniczyć więcej niż dwie osoby. Jeżeli spotkanie to nie odbywa się w miejscu publicznym, nie jest obowiązkowe zakrycie nosa i ust. Niemniej należy nadal zwrócić uwagę na cel ustanowienia tych ograniczeń, jakim jest zahamowanie rozprzestrzeniania się choroby – powinniśmy mieć to w pamięci i zachowywać zdrowy rozsądek i umiar w kontekście organizacji spotkań – tłumaczy Katarzyna Świerkot, prawnik w kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Co grozi nam za zrobienie domówki?

- Sankcją w pierwszej kolejności będzie mandat do wysokości do 500 zł. Policja ma też możliwość skierowania wniosku do sądu o ukaranie grzywną do 5 tysięcy złotych – mówi mec. Justyna Matuszak-Leśny. Dodaje, że policji przysługują takie same uprawnienia jak dotychczas. W przypadku łamania przepisów prawa funkcjonariusze z własnej inicjatywy, jak również na podstawie właściwego zgłoszenia, uprawnieni są do interwencji – wskazuje mec. Justyna Matuszak-Leśny, esb Adwokaci i Radcowie Prawni.