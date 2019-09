To nie będzie rekordowy wzrost pensji minimalnej. Bywało bardziej spektakularnie

Planowane do 2020 r. wzrosty płacy minimalnej będą niższe niż podwyżki w latach 2007-2009 - wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym czasie płaca minimalna wzrosła o 36 proc.

Płaca minimalna wzrośnie 1 stycznia 2020 r. z 2250 zł do 2600 zł. W 2021 prawdopodobnie wypłacana minimalna pensja wzrośnie do 3000 zł, to jest o 33 proc. w ciągu niespełna 2 lat, oraz o kolejne 33 proc. w ciągu kolejnych 3 lat.