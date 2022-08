Tony podróbek trafiały co tydzień do Polski. Śledztwo ws. gigantycznego przemytu na finiszu

24 osoby usłyszały zarzuty w śledztwie w sprawie wielkiego przemytu podrabianych ubrań i butów z Turcji do Polski. Prokuratura z Bielska-Białej, która bada ten przekręt, chce do 30 października zakończyć czynności i skierować do sądu akt oskarżenia. Grupa przewoziła 40 ton towaru tygodniowo, z czego jedna czwarta to podróbki.