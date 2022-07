Księgowa ukradła z sądu ponad pół miliona złotych. Rusza proces

Do zarzutów nie przyznała się także Władysława S., w zarządzie kasy od 2000 r. - Nie ukradłam żadnych pieniędzy. Nie miałam z tego korzyści. Wypłacałam pożyczki z banku. Przywoziłam pieniądze i dostawałam od Jolanty P. książkę i wnioski. Tak pracowałam do 2008 r. Potem poszłam na wcześniejszą emeryturę. Wtedy Jolanta P. przyszła do mnie do domu z czekami i przelewami, bym je podpisała. One nie były wypełnione, ale Jolanta P. powiedziała, że ona za to odpowiada. Potem przysyłała już tylko kierowcę do podpisu. To było zawsze raz w roku. Chciałam się wypisać z zarządu kasy, ale miałam czekać na walne – mówiła w sądzie oskarżona Władysława S.