Tradycyjna hiszpańska szynka z mięsa z Polski

Gromy spadły na Campę, dużego hiszpańskiego producenta wędlin i dystrybutora słynnej szynki iberyjskiej, po tym, jak wyszło na jaw, że do produkcji szynki wykorzystuje polską wieprzowinę.

Produkcję szynki iberyjskiej określają przepisy. M.in. ma być wytworzona z mięsa z regionu, a jej peklowanie ma trwać od 16 do 20 miesięcy. Campa wytwarza szynkę inaczej, a przez to może ona być tańsza. I tak za szynkę iberyjską, jak czytamy w Portalu Spożywczym, od firm zarejestrowanych pod marką Jamones La Alpujarra trzeba zapłacić ok. 80 euro, a za tę od Campy w Carrefourze już za 25 euro.