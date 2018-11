Zapytali konsumentów o lokalne produkty. Liczy się głównie jakość, mniej ważna jest ekologia czy cena

Chcesz sprzedać swój produkt, postaw na jakość, nawet kosztem ceny. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez portal Reklama FMCG oraz Grupę Mobilną Qpony-Blix.

– Opakowanie jest całościowym, charakterystycznym wyróżnikiem produktu. Obejmuje m.in. projekt plastyczny i kolorystykę. Etykieta i dane producenta są na ogół mniej widoczne. Trzeba doczytać wszystkie informacje, umieszczone małym drukiem, a to już wymaga pewnego wysiłku od konsumenta – wyjaśnia Izabella Byszewska, prezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.

– Łącznie 62 proc. ankietowanych stwierdziło, że chętnie sięga po produkty lokalnych wytwórców. W mojej ocenie, to jest dobry wynik. Świadczy to o tym, że klienci interesują się takimi artykułami. Sklepy, które odpowiednio eksponują towary regionalne, są lepiej postrzegane przez konsumentów. Tylko 1 na 5 respondentów deklaruje, że nie ma potrzeby nabywania takich artykułów – informuje Mateusz Chołuj z portalu Reklama FMCG.

Prawie dwa razy więcej osób było raczej na tak – 41 proc., niż w pełni przekonanych o tym, że chętnie sięga po lokalne produkty – 21 proc.. Zdaniem Izabelli Byszewskiej, przeważające niezdecydowanie klientów może wynikać z niedostatecznej promocji wyrobów. A to z kolei jest związane z dominacją sklepów wielkopowierzchniowych na rynku. Wskazane artykuły giną wśród globalnych ofert.

– Tylko 14 proc. ankietowanych nie jest zainteresowanych sięganiem po tego typu produkty. Dla nich ważniejsze są inne cechy towaru. W tej grupie konsumentów mogą być m.in. osoby, które są mocno przywiązane do swoich ulubionych, międzynarodowych marek i tylko takie wybierają – komentuje Marcin Lenkiewicz.

Respondenci pytani o to, czym kierują się, wybierając produkty lokalne, głównie wskazywali jakość – 39 proc. Potem wymieniali regionalny patriotyzm – 27 proc. Mateusz Chołuj uważa, że producenci takich artykułów powinni zwrócić szczególną uwagę na te opinie. Warto podkreślać ww. silne strony swoich towarów podczas kampanii marketingowych.

– Należy dodać, że 10 proc. badanych przy zakupie produktów lokalnych kieruje się innymi powodami, niewymienionymi w ankiecie. Co istotne, mniejsze znaczenie dla konsumentów ma ekologia – 9 proc., niska cena – 6 proc., opinia rodzinny czy znajomych – 4 proc., a także wysoki koszt zakupu – 2 proc. Jak widać, względy finansowe odgrywają znikomą rolę – podkreśla ekspert z Grupy Mobilnej Qpony-Blix.

Eksperci wnioskują, że Polacy chętnie wspierają małe, lokalne biznesy, w tym rolników, których praca jest powszechnie postrzegana jako bardzo ciężka. W ich przypadku zyski są mocno uzależnione od czynników zewnętrznych, m.in. od pogody. Z kolei produkty lokalne kojarzą się klientom z lepszą jakością, bo nie są sprzedawane na masową skalę. I to głównie motywuje polskiego konsumenta.

– Z badania wynika również, że wśród lokalnych produktów konsumenci najchętniej kupują mięso i wędliny – 39 proc. Kojarzą się one z tradycją i nieprzemysłowym wytwarzaniem. Klienci zapewne mają w pamięci rozmaite afery dotyczące żywności przemysłowej, zawierającej m.in. szkodliwe dioksyny. Chcą jadać zdrowo i czuć się bezpiecznie – tłumaczy prezes Byszewska.

Na drugim miejscu są warzywa i owoce – 17 proc. Marcin Lenkiewicz zwraca uwagę na to, że tego typu artykuły mogą pozostawać dłużej świeże niż wędliny, oczywiście jeśli są przechowywane w odpowiednich warunkach. I dlatego są w zestawieniu dalej niż produkty mięsne. Konsumenci sięgają po żywność lokalną właśnie z uwagi na walory zdrowotne. – Następnie respondenci wymieniają nabiał – 12 proc., a także sery – 11 proc. Tego typu artykuły mają dłuższy termin ważności. Dodatkowo ich producenci mocno reklamują swoje wyroby. Poprzez skuteczny marketing udało im się wykreować marki, które są znane również poza swoimi regionami. Obecnie widoczny jest trend promowania lokalnych produktów szerszemu kręgowi klientów. Wytwórcy powinni wykorzystać tę szansę – przekonuje ekspert z portalu Reklama FMCG.

Według zestawienia, rzadkim wyborem są lokalne ryby – 7 proc. Wynika to z tego, że niezbyt często pojawiają się w ofertach. Wyjątek mogą stanowić słodkowodne karpie czy pstrągi. Trudno też mówić o lokalności śledzi i szprotek poza regionami nadmorskimi.

– Smuci mnie niska pozycja pieczywa – 3 proc. – wśród najbardziej cenionych miejscowych produktów. Lokalne piekarnie oferują naprawdę wysokojakościowe wyroby, wytwarzane tradycyjnymi metodami. Są one pozbawione dodatków chemicznych i tzw. polepszaczy, które obecnie nagminnie się stosuje. Być może działa tu czynnik cenowy. W marketach przemysłowe bułki kosztują grosze, a często są reklamowane jako produkty prosto z pieca. I to zachęca konsumentów do ich spożywania – zauważa ekspert z Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.