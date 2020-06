Transport zwierząt w Polsce. Pandemia koronawirusa wywołała zaskakujący efekt

Jak czytamy w raporcie, częściej jednak decydujemy się na wywiezienie zwierząt poza granice Polski niż na transport w drugą stronę. Jednak zagraniczne podróże naszych ulubieńców wiążą się także z większymi kosztami. O ile za transport krajowy płacimy średnio 322 złote, o tyle już wysłanie zwierząt do Holandii kosztuje 586 złotych.

A Niderlandy to i tak najtańsza opcja, jeżeli chodzi o wysyłkę zwierząt. Najwięcej zapłacimy, jeżeli znad Wisły przetransportujemy pupili do Francji - średnio 1536 złotych.

Co ciekawe, autorzy raportu sprawdzili, że choć pandemia koronawirusa wpłynęła negatywnie na transport drogowy, to jednocześnie zwiększyła międzynarodowy transport zwierząt. Przy porównaniu danych za okres 13.03.-30.04. br. z danymi w analogicznym okresie w 2019 roku wychodzi, że transport z i do Polski wzrósł o 13 proc. "Na trasie Polska-Niemcy ten wzrost był aż 4-krotny!" - czytamy w raporcie.