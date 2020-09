Trójwymiarowe przejście dla pieszych? Pasy 3D w Bartoszycach

Przejście 3D to nowy projekt, który wygląda co najmniej interesująco. W Indiach i na Islandii pasy powodowały zmniejszenie prędkości pojazdów średnio o 40%. Zobaczymy jak to sprawdzi się w Polsce.

Pasy 3D mają zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych