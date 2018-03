Trwa globalna wojna o E-Commerce

Platformy sprzedażowe rosną szybciej niż tradycyjne sklepy. Wzbierający na sile Amazon został okrzyknięty najcenniejszą marką na świecie, wartą 150,8 mld dolarów! Nic więc dziwnego, że apetyt inwestorów na platformy sprzedażowe rośnie, bo zaledwie kawałek tego rynkowego tortu to całkiem niezły kąsek.

Roczne obroty na platformie Allegro szacuje się na ponad 15, 6 mld złotych, a jak podaje PMR do serwisu należy 41 procent rynku. Jednak na polski rynek wchodzą więksi gracze. Alibaba uruchomił już polskojęzyczną wersję Aliexpress, popularnej platformy dla małych sprzedawców – każdego miesiąca odwiedzają ją ponad 3 mln internautów. Amazon, którego wartość wzrosła w ciągu roku o 42 proc. ze 106,3 do 150,8 mld dol. wskoczył na pierwsze miejsce najbardziej wartościowych i mocnych marek w raporcie publikowanym przez Brand Finance. Koncern Jeffa Bezosa już szykuję się do wejścia na polski rynek dużymi krokami.

Jak to zmieni Polski rynek E-Commerce?

Specjaliści nie mają złudzeń, odbiję się to mocno na polskich przedsiębiorcach. Nasi sprzedawcy będą musieli konkurować z największymi graczami na ryku, doskonale przygotowanymi, posiadającymi zaplecze logistyczne i marketingowe, a nawet własnego fotografa produktów nie mówiąc już o kapitale finansowym do walki na platformach sprzedażowych. Żeby przygotować polskich przedsiębiorców, do zmierzenia się z międzynarodową konkurencją oraz tych, którzy chcą prowadzić swoją działalność na platformach sprzedażowych za granicą, 23-24 marca br. zorganizowana będzie konferencja Marketplace'18.

W Polsce wprawdzie mamy wiele znakomitych producentów i firmy, z praktycznie każdej branży, ale na świecie nie jesteśmy znani z produkcji, tylko z usług. Królują tutaj takie nacje jak Niemcy ze swoimi samochodami czy Chiny jako „fabryka świata”. – mówi Dawid Schuette, aktywny sprzedawca i pomysłodawca konferencji Marketplaces'18 – Nad naszą zagraniczną konkurencją mamy jednak jedną zasadniczą przewagę. Nadal jesteśmy głodni i zdeterminowani, gdy Ci drudzy już mieli czas najeść się do syta.

Rynek E-Commerce w Polsce jest jeszcze w fazie rozwoju i ciągle rośnie. Jak polscy przedsiębiorcy poradzą sobie z nową konkurencją? Co więcej czy otworzą się na rynek zagraniczny? Na 70 tysięcy aktywnych sprzedawców na Amazon.de mniej niż tysiąc ma zarejestrowane firmy w Polsce. Dla porównania na platformie jest ponad 20 tysięcy firm z Chin i 10 tysięcy z USA. Obserwując naszych rodzimych sprzedawców na Amazon widać, że mają problemy z dostosowaniem się zagranicznego rynku.

Branża MPO, czyli optymalizacja sprzedaży na platformach sprzedażowych na rynkach zagranicznych rozkwitła już dobrych kilka lat temu. Oprócz wyżej wymienionej infrastruktury usługodawcy mają również łatwy dostęp do szkoleń, blogów, poradników, a także kilkadziesiąt imprez rocznie, takich jak targi i konferencje.

W Polsce dopiero kilka miesięcy temu powstała polska grupa na Facebooku „Polscy sprzedawcy Amazon & eBay”. Za granicą istnieje tysiące takich grup, gdzie sprzedawcy dzielą się doświadczeniami, zadają pytania i wspólnie próbują sobie pomagać. Cenną wiedzę, można będzie już niebawem zgłębić w Sopocie. 23 i 24 marca w Grand Hotel Sopot odbędzie się konferencja Marketplaces'18 - dedykowana polskim sprzedawcom na platformach sprzedażowych takich jak Amazon i eBay oraz właścicielom marek i producentom. Podczas dwóch dni konferencji uczestnicy będą mogli posłuchać ponad 20 prelekcji, a także wziąć udział w 9 warsztatach i 3 panelach eksperckich. Organizatorzy przygotowali starannie wyselekcjonowany program oraz wybrali najlepszych prelegentów z Polski i za granicy, dzięki temu nasi rodzimi sprzedawcy będą mieli okazję zapoznać się praktyczną i specjalistyczną wiedzą. Po prelekcjach, podczas warsztatów będzie możliwość zadawania indywidualnych pytań. Tematyka konferencji będzie szeroka od aspektów technologicznych, logistycznych po zagadnienia prawne.

Szczegółowe informacje na http://marketplaces18.pl/

Marketplaces'18

Pierwsza konferencja dedykowana polskim sprzedawcom na Amazon, eBay i na innych popularnych platformach sprzedażowych. Najlepsi prelegenci z Europy, wyjątkowy program, panele eksperckie, liczne warsztaty oraz wiele innych atrakcji czekają na Ciebie podczas Marketplaces'18.

2 dni konferencji: 23.03 & 24.03.2018

3 sale

17 prelegentów

22 prelekcje

9 warsztatów

4 panele eksperckie

After Party & Networking

Video odpowiadające na najczęstsze pytania:

Prelekcje, panele eksperckie oraz szkolenia (wszystkie w cenie biletu / rezerwacja poprzez Email) będą dotyczyć m.in. tematów takich jak:

Najważniejsze platformy sprzedażowe w Europie

Analityka, budowa, optymalizacja, pozycjonowanie, zarządzanie produktami & sprzedażą na Amazon & eBay

Kampanie PPC, AMS, AMG, współpraca z influencerami & zewnętrzne kampanie marketingowe

Generowanie & zarządzanie opiniami oraz sellerfeedback

Procesy, automatyzacja, outsourcing, systemy ERP

Możliwości, budowanie, prezentacja i wykorzystywanie marek

Prawo, obowiązki, regulaminy, upomnienia, blokady kont, rejestracja marek, wymagane certyfikaty

Podatki, obowiązki podatkowe w Polsce & Niemiec magazynowanie za granicą (Amazon FBA) i sprzedaż poza UE, program PAN EU

Znalezienie produktów, sourcing, produkcja, import, logistyka & magazynowanie

Program Amazon Vendor

Reselling, repricing & Bubox Amazon

Podczas konferencji przekazywana będzie specjalistyczna i praktyczna wiedza! Zaproszeni prelegenci są wśród europejskiej społeczności sprzedawców internetowych uznawani za najlepszych w tym co robią. Większość z nich to aktywni sprzedawcy na platformach Amazon i eBay, którzy generują co miesiąc pokaźne obroty.

Po każdej prelekcji, podczas paneli eksperckich i szkoleń będzie czas na zadawanie indywidualnych pytań.

W cenie biletu:

Dostęp do wszystkich prelekcji, szkoleń (wymagana rezerwacja), paneli eksperckich

Słuchawki do tłumaczeń symultanicznych na język polski podczas prelekcji w języku angielskim

Przekąski, napoje, kawa i herbata, świeżo wyciskane soki, bufet obiadowy w pierwszy i drugi dzień konferencji

Networking & Afterparty w wynajętym klubie premium z otwartym barem (Openbar: wódka Finlandia, whiskey, wino, piwo, soft drinks), cocktail show, przyjęcie szampanem, przekąski oraz wiele innych atrakcji

Specjalny rabat (kod promocyjny) na nocleg w Grand Hotelu Sopot

Cena biletów: