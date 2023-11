Trzęsienie ziemi w Teksasie. Miliarder sprzedaje drużynę

– Wraz z przyjściem Marka całkowicie zmieniło się podejście do przedsiębiorstwa, jakim poniekąd jest klub. Dostaliśmy od niego nowy samolot do podróży, nową halę, przestaliśmy się martwić, w jakich hotelach przyjdzie nam mieszkać. Przyjście Marka zmieniło sytuację w klubie diametralnie, to głównie jego zasługa, że koniunkturę na koszykówkę udało się tutaj odbudować w tak dobrym stylu — mówił cytowany przez Onet Dirk Nowitzki, mistrz NBA z Dallas Mavericks w jednym z wywiadów.