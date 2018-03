Trzy serie leku dla chorych na raka wycofane z obrotu. Nie spełniają wymagań jakościowych

Brak spełniania wymogów jakościowych. Taki powód wycofania z obrotu trzech serii roztworu do sporządzania zastrzyków podał Główny Inspektor Farmaceutyczny.

"Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła informacja o decyzji własnej podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu w. produktów leczniczych w związku z brakiem spełnienia wymagań jakościowych" - poinformował GIF.

Wideo: popularna terapia hormonalna to już przeżytek

Zoledronic acid medac to roztwór do infuzji, który stosowany jest do zapobiegania powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości.