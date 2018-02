Trzy wyjątkowe dni w Kijowie z Institute Hyalual

Firma Institute Hyalual Poland zaprosiła swoich lekarzy ekspertów na wyjątkowy, ekskluzywny wyjazd do przepięknej stolicy Ukrainy Kijowa.

Wschód to bardzo atrakcyjny kierunek do zwiedzania. Doktor Ewa Rybicka z warszawskiej kliniki Estetica Nova, doktor Monika Królikowska-Antczak z łódzkiej kliniki Antamed i doktor Robert Chmielewski z warszawskiej kliniki Prime Clinic wraz z osobami towarzyszącymi i zespołem Institute Hyalual Poland spędzili w Kijowie wyjątkowe trzy dni. Polscy eksperci mieli okazję poznać piękno ukraińskiej stolicy, jej zabytki i wyjątkową atmosferę, ale również doświadczyć wielkiej miejscowej gościnności, spróbować specjałów kuchni regionu, a przy okazji poznać nowe produkty marki Institute Hyalual oraz renomowane kijowskie kliniki medycyny estetycznej.

Institute Hyalual słynie z doskonałych produktów do iniekcji, w których wykorzystywane jest unikatowe połączenie bursztynianu sodu i kwasu hialuronowego, to Electri i Xela Rederm. Marka uzupełnia portfolio swoich produktów do iniekcji o świetne produkty po zabiegach, m.in. kremy w sprayu Profi DeLux oraz hydrożelowe maski peptydowe WOW Mask. W Kijowie polscy eksperci poznali nowości koncernu, m.in. nowoczesny roller Xela Shape.