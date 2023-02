Turcja z rekordem rezerwacji na lato. Nikt nie pyta, czy jest bezpiecznie

- Widać, że jest głód wakacji, bo nie wyjeżdżaliśmy w ubiegłym roku. Do tego ludzie mają odłożone pieniądze, choć z podwyżkami trzeba się liczyć - mówił w programie "Newsroom" WP Marek Kamieński, ekspert ds. turystyki. – Mamy fenomen. Sprzedaż wycieczek na wakacje w tej chwili jest wyższa o 30 proc. niż przed rokiem. Z czego to wynika? Ludzie przekonali się, że kupowanie wcześniej, czyli opcja first minute, daje spore oszczędności. To się po prostu opłaca. Rodzina 2+2 może zaoszczędzić od 3,5 do 4 tys. zł - wylicza ekspert.