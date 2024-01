Tusk obiecał podwyżki, jest złość. "Nie mam już sił"

Wtóruje jej pani Anna. - Nauczyciel nie ma praktycznie prawa spojrzeć na dziecko, nie mówiąc o dotykaniu go. Rodzice są przewrażliwieni. Nie ma przepisów, które to weryfikują, a przecież w drugą stronę same jesteśmy narażone na ataki fizyczne ze strony uczniów. Mam nadzieję, że rząd podejdzie kiedyś do rozwiązania naszych problemów w bardziej systemowy sposób - dodaje nauczycielka.