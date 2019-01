Tyle „E” w kiełbasie, że strach jeść. NIK sprawdził, czego producenci dodają do żywności

Nikt nie nadzoruje tego, czym faszerowana jest nasza żywność – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli w najnowszym raporcie. Okazuje się, że w kawałku kiełbasy jest nawet 19 różnych dodatków oznaczonych literą „E”.

Co gorsza, według Najwyższej Izby Kontroli nie ma właściwego nadzoru mad stosowaniem dodatków. Inspekcje nie weryfikują dokładnie, czy to, co napisane jest na opakowaniu zgadza się z tym, co jest w środku - nie badają wszystkich substancji znajdujących się w produktach.