Tyle mogą dostać osoby palące węglem. Nie tylko trzy tysiące złotych

Nawet prawie 4,5 tysiąca złotych wsparcia mogą dostać niektóre rodziny, używające węgla do ogrzewania domu. Na tę kwotę może się złożyć dotacja do węgla, w ramach której rząd chce wypłacać 3 tys. zł, a także już wcześniej uchwalony dodatek antydrożyźniany. Ten drugi jest jednak wypłacany z uwzględnieniem kryterium dochodowego - dostają go tylko najbardziej potrzebujący Polacy.