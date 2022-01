PiS wpuściło seniorów w pułapkę. Dali trzynastkę, teraz zabiorą ważny dodatek

Bałagan. Urzędy nie wiedzą, co robią

Co interesujące, w zapisach dotyczących wypłat trzynastek i czternastek znalazła się informacja, że nie będą się one wliczały do dochodów seniora. Tymczasem, jak wskazuje dziennik "Fakt", urzędnicy dostali specjalne instrukcje, które nakazują trzynastki i czternastki wliczać do dochodów przy obliczaniu wysokości dodatku osłonowego, znanego też pod nazwą drożyźniany.