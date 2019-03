Tym razem głosuję! Wybory europejskie już 26 maja

W dniach 23-26 maja 2019 roku w całej Unii Europejskiej odbędą się wybory europejskie, w których Europejczycy wybiorą swoich przedstawicieli i przedstawicielki do Parlamentu Europejskiego. Już teraz w ramach akcji „Tym razem głosuję” wolontariusze i wolontariuszki ze wszystkich państw członkowskich zachęcają do wzięcia udziału w głosowaniu i zadecydowaniu o przyszłości UE.

(Materiały prasowe)

Dlaczego „Tym razem głosuję”?

Wybory europejskie odbędą się w dniach 23-26 maja 2019 roku na terenie wszystkich państw członkowskich. Polki i Polacy do urn wybiorą się w niedzielę 26 maja. Wspólnie wybierzemy 705 posłów, którzy będą reprezentować nas w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego. 52 miejsca – o jedno więcej niż w wyborach w 2014 r. - przysługiwać będą przedstawicielom i przedstawicielkom polskich obywateli.

- Warto głosować, ponieważ działania Unii Europejskiej mają bezpośredni wpływ na życie wszystkich obywateli. Głosując, dbamy o to, by mieć wpływ na przyszłość UE - mówi Angelika Gieraś, jedna z wolontariuszek uczestniczących w akcji „Tym razem głosuję”.

Angelika, podobnie jak prawie 200 tys. innych Europejczyków, zaangażowała się w paneuropejską i oddolną kampanię namawiającą do udziału w wyborach europejskich. Razem z innymi wolontariuszami i wolontariuszkami przekonują, że oddanie głosu jest ważne i ma istotny wpływ na kształtowanie europejskiej przyszłości. Ich celem jest zaangażowanie i zachęcanie do glosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego jak największej liczby osób.

Decyzje podejmowane przez Parlament Europejski mają duży wpływ na nasze codzienne życie - to dzięki działaniom posłów PE zniesiono opłaty roamingowe na terenie UE, zakazano geoblokowania czy otwarto rynek usług płatniczych online. Jednocześnie, frekwencja w wyborach europejskich nie należy do najwyższych. W głosowaniu w 2014 roku w całej Unii Europejskiej udział wzięło 42,61% uprawnionych do głosowania obywatelek i obywateli. W Polsce frekwencja była jedną z najniższych w Europie - zagłosowało tylko 23,83% dorosłych Polek i Polaków. Mniejsze zainteresowanie wyborami wykazali tylko Czesi (18,2%) i Słowacja (13,05%).

Akcja „Tym razem głosuję” powstała, by zachęcać obywateli UE do wzięcia udziału w wyborach europejskich. - Tym razem nie prosimy tylko o udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale także pomoc w przekonywaniu do tego innych. Kiedy każdy głosuje, wszyscy wygrywamy - zachęcają twórcy inicjatywy.

Czym jest „Tym razem głosuję”?

Kampania informacyjna „Tym razem głosuję” to inicjatywa, która ma na celu budowanie społeczności zaangażowanych obywatelek i obywateli, którzy rozumieją, jak ważny jest udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 roku. Biorący udział w akcji chcą wspólnie działać i przekonywać do głosowania innych - członków rodziny, sąsiadów, przyjaciół, znajomych.

Rodzaje i zasięg prowadzonych akcji są różne. To zarówno kameralne spotkania w gronie najbliższych znajomych czy rodziny, jak i duże imprezy przeznaczone dla szerszej publiczności.

- W spotkaniach, które organizuję od grudnia 2018 roku, uczestniczyło łącznie ponad 350 studentów z różnych lat. Wyjaśniam, czym zajmuje się Parlament Europejski, ilu posłów wybierzemy 26 maja, jak głosować poza miejscem zamieszkania, dlaczego warto głosować w wyborach europejskich, jak włączyć się w kampanię "Tym razem głosuję" - opowiada Angelika.

Wolontariusze wykorzystują w działaniach także media społecznościowe, by promować kampanie na rzecz europejskiej demokracji. W ten sposób umożliwiają wymianę poglądów i dyskusje o sprawach, które są dla nich ważne i o przyszłości Europy, ze świadomością, że wpłynie na nią wynik wyborów europejskich.

Kampania jest apolityczna - nie wspiera żadnej partii czy ruchu politycznego ani kandydatów, ale promuje znaczenie wyborów i rolę Parlamentu Europejskiego jako jedynej instytucji Unii Europejskiej wybieranej bezpośrednio przez obywateli. Jest w pełni niezależna od partii politycznych i politycznych poglądów. To społeczność, która ma na celu wspierać podnoszenie demokratycznej świadomości. - Tym razem nie wystarczy nadzieja na lepszą przyszłość, tym razem wszyscy musimy wziąć za nią odpowiedzialność - piszą twórcy akcji.

Społeczność tymrazemglosuje.eu

Strona tymrazemglosuje.eu została uruchomiona w 24 językach urzędowych UE i ma wspierać setki tysięcy osób, które zadeklarowały chęć przekonywania innych do glosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 23-26 maja 2019 roku.

Na stronie zarejestrowało się już prawie 200 tysięcy osób z całej Unii Europejskiej. Użytkownicy regularnie otrzymują informacje o kampanii informacyjnej, o sposobach zaangażowania się w działania zachęcające do głosowania i o wydarzeniach związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego, które organizowane są w Biurze PE w Warszawie i w różnych miastach Polski.

Jak działa strona tymrazemglosuje.eu?

Rejestracja na stronie tymrazemglosuje.eu jest prosta - wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny, zaznaczyć obszary działalności Unii Europejskiej, które szczególnie nas interesują, i wybrać z listy najbliższe Biuro Parlamentu Europejskiego.

Rejestrując się na stronie tymrazemglosuje.eu, otrzymuje się spersonalizowany link, który można udostępniać w mediach społecznościowych, przesyłać w mailu albo w wiadomości na Messengerze i zachęcać do udziału w wyborach. Na swoim prywatnym profilu na tymrazemglosuje.eu można sprawdzać na bieżąco, ile osób udało się już zachęcić do rejestracji.

Biura Parlamentu Europejskiego w państwach członkowskich wspierają zaangażowanych obywateli w ich działaniach - dostarczają platform do debaty, narzędzi on-line oraz przydatnych materiałów informacyjnych. W Polsce Biura znajdują się w Warszawie i we Wrocławiu.