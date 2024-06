Tym rząd chce skusić ochotników. Od 1 lipca podwyżki w WOT [TABELA]

Nowe stawki mają wejść w życie 1 lipca

Planowane podwyżki dla żołnierzy niezawodowych mają wynieść od 16,8 proc. do 19,9 proc. dla szeregowców, dla podoficerów wzrost wyniesie od 10,3 proc. do 19,7 proc., z kolei oficerowie mają otrzymać podwyżkę w wysokości 7,5 proc. w stosunku do obecnych stawek.