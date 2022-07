Tysiące Polaków muszą pozbyć się starych pieców. Oto czym można teraz ogrzać dom

Inne rozwiązania to kocioł kondensacyjny na gaz ziemny. Jednak w tym przypadku paliwo również podrożało - i to dwukrotnie. Można też zdecydować się na kocioł kondensacyjny na gaz płynny, ale tutaj też doszło do podwyżka z 1,6-1,8 zł do 3,3 zł za litr. I dotyczy to tylko tych, którzy zdecydują się na zakup zbiornika na gaz płynny na własność (co też kosztuje). Jeśli będzie on dzierżawiony, wtedy koszt zakupu gazu płynnego będzie jeszcze wyższy.