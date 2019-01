Ubezpieczenie najszybciej kupisz przez smartfon. W 20 sekund

Zakup ubezpieczenia przez internet? Długa lista pytań i formularz, który pozwoli ubezpieczycielowi wyliczyć ostateczny koszt polisy. W Link4 obiecują, że zajmie to tylko kilkadziesiąt sekund – o ile użyjemy telefonu.

Następnie - z dowodu rejestracyjnego – trzeba zeskanować swój unikalny kod. W tym momencie w formularzu pojawiają się odpowiedzi na pytania, na które należy udzielić odpowiedzi przy kupowaniu polisy. Są to dane tj. imię, nazwisko, PESEL, marka auta, rok produkcji, a nawet informacje o szkodach. Później kierowca musi odpowiedzieć jeszcze na kilka pytań.

– Ale i ten etap ograniczyliśmy do niezbędnego minimum. Zamiast wpisywać ręcznie odpowiedzi, klient dostaje listę z opcjami do wyboru, spośród których wybiera tę, która go dotyczy. Cały proces zajmuje dosłownie kilkadziesiąt sekund i pozwala szybko poznać finalny koszt polisy – zapewnia Katarzyna Wojdyła z zarządu LINK4.