Ubezpieczyciele zapłacą nie tylko za śmierć bliskich. Powstaną specjalne tabele

Po precedensowej uchwale Sądu Najwyższego ubezpieczyciele będą wypłacali zadośćuczynienia członkom rodzin osób, które w wyniku wypadku są w stanie wegetatywnym. Chodzi nie tylko o osoby najbliższe, ale każdego, kto będzie w stanie udowodnić więź.

- Nowa uchwała Sądu Najwyższego stwierdza, że zadośćuczynienie będzie należało się także najbliższym poszkodowanego w wypadku, który przeżył. To tzw. szkoda pośrednia - za nią pieniądze należą się nie tyle za sam ból, co za zerwanie więzi rodzinnych - mówił w "Money. To się liczy" Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jak wyjaśnił, w większości państw, gdzie obowiązuje takie przepisy, "istnieją tabele z wyszczególnieniem, ile komu się należy".