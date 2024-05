UE zakazała popularnego produktu. Będzie stopniowo wycofywany

Zakaz produktów z dodanym mikroplastikiem

W 2027 roku wejdzie w życie zakaz dotyczący kosmetyków do spłukiwania, takich jak szampony i żele pod prysznic. W 2028 roku zakaz obejmie detergenty, środki pielęgnacyjne i czyszczące, w tym woski, pasty i odświeżacze powietrza. W 2029 roku nowe przepisy obejmą kosmetyki pozostające na skórze i włosach, jak kremy czy żele do włosów. W 2030 roku wejdzie zakaz na syntetyczne mikrocząstki polimerowe używane do kapsułkowania substancji zapachowych, a w 2031 roku na granulat używany do nawierzchni sportowych syntetycznych. Ostatecznie, w 2035 roku, zakaz obejmie pomadki, lakiery do paznokci oraz produkty do makijażu - informuje Portal Spożywczy.