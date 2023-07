Rekord prędkości w nowym tunelu. Niesamowite, co wyczyniają kierowcy

W Polsce będzie pojawiać się coraz więcej odcinkowych pomiarów prędkości. Wszystko po to, aby na danym odcinku drogi, kierowcy nie przekraczali danej prędkości. Takie rozwiązania będą pojawiały się w miejscach, gdzie bezpieczeństwo jest kluczowe dla zdrowia i życia ludzi. Nie będą to przypadkowe miejsca na mapie Polski, a takie, gdzie dochodziło do wielu zdarzeń.