Ukraina odbiera Polsce niemiecki rynek borówki. Oto powód

W wyniku dywersyfikacji odbiorców eksport owoców z Ukrainy do Polski spadł o 39 proc., ale aż 18-krotnie wzrósł eksport do Niemiec.

Ukraińscy eksporterzy zanotowali również wzrost wysyłek do innych państw. Eksport do Holandii wzrósł o 37 proc., a do Wielkiej Brytanii (jednego z głównych odbiorców) o 11 proc. Natomiast do Hiszpanii oraz kilku innych krajów UE odnotowano ponad czterokrotny wzrost.