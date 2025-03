Ukraińcy budują luksusowy kurort. "Ewenement na skalę światową"

Fakt budowy dużego ośrodka narciarskiego stosunkowo niedaleko od polskiej granicy budzi jednak także obawy o stworzenie konkurencji wobec polskich kurortów. Od przejścia granicznego w Krościenku do resortu będzie około 170 km. Google Maps wskazuje, że to około 3 godziny jazdy. Po zakończeniu wojny turyści mogliby jednak dostać się na lotnisko we Lwowie, skąd do miejsca docelowego pozostaje do pokonania 140 km.