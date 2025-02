Ośrodki narciarskie inwestują w fabryki śniegu. "Są nieodzowne"

"Do otwarcia tras potrzebny jest śnieg. Niestety w ostatnich latach opady naturalne są niewielkie, a Polska jest jednym z krajów, w których śnieżnych dni ubywa najszybciej" - tłumaczyli się właściciele we wpisie popełnionym kilka dni wcześniej. - Innego końca świata nie będzie - komentował pół żartem pół serio jeden z internautów.

Niektórzy docenili jednak szczerość administratorów profilu. - Muszę przyznać, że chyba jako jedyny ośrodek piszecie prawdę o warunkach u was. Cała reszta stacji narciarskich (im większe i bardziej popularne tym gorzej) albo manipulują prawdą i piszą o super warunkach, a w rzeczywistości większość ich tras to jazda po gnoju i kamieniach - pisze kolejny z komentujących.

Na tych, które działają, śniegu nie ma także zbyt dużo. Poziom pokrywy waha się w większości przypadków od 10 do 50 cm . Nawet kilkudniowa odwilż może więc sprawić, że konieczne będzie zamykanie kolejnych stoków.

Ekstremalne warunki prowadzenia narciarskiego biznesu zmuszają przedsiębiorców do kombinowania. Centralny Ośrodek Sportu (COS) w Dusznikach-Zdroju postawił w ubiegłym roku na tzw. fabrykę śniegu, która jest w stanie produkować śnieg nawet przy +20 stopniach Celsjusza . Jest on rozprowadzany po trasach narciarstwa biegowego, którymi zarządza ośrodek.

Zainwestowano w trzy tego rodzaju urządzenia, z czego jedno mobilne. Efekt? COS podaje, że w stanie wyprodukować na swoje potrzeby nawet do pięciu ton śniegu na godzinę.

Testy zaczęły się w ubiegłym roku, który, pod względem śniegu, okazał się bardzo słaby. - Zieleniec (sąsiednia stacja narciarska - przyp. red.) zamknął się już w marcu. My na przełomie marca i kwietnia organizowaliśmy jeszcze cztery wielkie imprezy - wspomina w rozmowie z WP Finanse Paweł Sibik, kierownik ds. obiektów sportowych w COS.

Jak tłumaczy kierownik COS, woda wprowadzana jest w stały stan skupienia, następnie, już w postaci śniegu, zeskrobywana do bębnów i przesyłana do pomp. Po wyrzuceniu białego puchu na zewnątrz, jest on rozprowadzany ratrakami po okolicznym terenie. W tym roku naśnieżanie zaczęło się od 1 listopada, a trasy były udostępniane biegaczom już 1 grudnia. W tej chwili na trasie, dodaje Sibik, leży prawie metr ubitego śniegu.