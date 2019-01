Ukraińcy polubili 500+. Korzysta już 4,5 tys. dzieci

Legalna praca opłaca się Ukraińcom w Polsce podwójnie. Jeśli sprowadzają tu swoje rodziny, mogą korzystać z 500+.

Co muszą zrobić Ukraińcy, żeby dostawać 500+? Przede wszystkim pracować legalnie. Ich rodziny muszą także mieszkać w Polsce.

Na takie wsparcie nie może liczyć za to druga najliczniejsza grupa cudzoziemców w Polsce - Białorusini. Ich kraj, w przeciwieństwie do Ukrainy, nie podpisał z Polską umowy o zabezpieczeniu społecznym. Polskie zasiłki przysługują za to mieszkańcom Unii Europejskiej, USA, Mołdawii czy Korei - informuje "Rz".