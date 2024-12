Ukraińcy wyjeżdżają z Polski. Masowo migrują do tego kraju

Co istotne, najwięcej z nich przebywało w Niemczech. Na koniec października 2024 r. w Niemczech przebywało 1 140 705 osób objętych tymczasową ochroną. Liczba ta stanowiła 27,2 proc. wszystkich beneficjentów ochrony w UE i jest najwyższym wskaźnikiem wśród państw członkowskich.

Polska, która na początku kryzysu była głównym krajem przyjmującym Ukraińców, zanotowała wyraźny spadek liczby osób objętych ochroną tymczasową w ciągu dwóch lat. Na koniec października 2024 r. Polska udzielała ochrony tymczasowej 983 880 osób. To mniej niż w 2022 r., gdy ich liczba przekraczała 1,3 mln .

W październiku 2024 r. wydano 63 530 nowych decyzji o udzieleniu tymczasowej ochrony w UE, co oznacza spadek o 3,7 proc. w porównaniu z wrześniem. 16 krajów UE wydało w październiku 2024 r. więcej decyzji niż we wrześniu, przy czym 3 największe wzrosty zaobserwowano w Niemczech (+1 505), Hiszpanii (+430) i na Słowacji (+235).

Wśród 11 krajów UE, które wydały mniej decyzji w październiku w porównaniu z wrześniem, trzy największe spadki odnotowano w Polsce (-2 400), Czechach (-1 075) i we Włoszech (-710).

Otrzymanie świadczeń takich jak 800 plus czy "Dobry Start" dla dzieci ukraińskich jest teraz uzależnione od spełnienia tego wymogu. Do jesieni 2024 roku nie istniało takie rozwiązanie, co umożliwiało pobieranie świadczenia dzieciom z Ukrainy, a jednocześnie nie weryfikował ich polski system oświaty.