Tysiące dzieci bez 800 plus. Rząd zmienił zasady

Otrzymanie świadczeń takich jak 800 plus czy "Dobry Start" dla dzieci ukraińskich jest teraz uzależnione od spełnienia tego wymogu. Do jesieni 2024 roku nie istniało takie rozwiązanie, co umożliwiało pobieranie świadczenia dzieciom z Ukrainy, a jednocześnie nie weryfikował ich polski system oświaty.