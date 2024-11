Ukrył bursztyn w drzwiach samochodu. Ukrainiec wpadł na granicy

Ile jest warty bursztyn?

Wartość bursztynu zależy od jego masy, co sprawia, że jest atrakcyjnym towarem dla przemytników. Bursztynnik Tomasz Ołdziejewski przyznał w rozmowie z portalem o2.pl, że frakcja 10-20 g kosztuje około 3 tys. zł w górę. Natomiast frakcja 50-100 g to kwoty rzędu 6-7 tys. zł. Powyżej 100 g można dostać co najmniej 9 tys. zł.