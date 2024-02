Wielki przemyt udaremniony. Prześwietlili pociąg ze wschodu

Michał Deruś, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, poinformował we wtorek, że funkcjonariusze z Małaszewicz prześwietlili urządzeniem RTG pociąg towarowy wjeżdżający z Białorusi do Polski. - Obraz rentgenowski jednego z wagonów skłonił ich do przeprowadzenia szczegółowej rewizji – wyjaśnił.