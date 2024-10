Rusza sezon. Można zarobić tysiące złotych

Jak szukać bursztynu?

Zbliżający się sezon sztormów to idealny czas na poszukiwanie bursztynu nad Bałtykiem. Doświadczeni poszukiwacze radzą, by szukać go po sztormach, w wodorostach i patykach wyrzucanych przez cofające się fale. Często poławia się bursztyny podbierakami, brodząc w wodzie. Większość poszukiwaczy decyduje się jednak na spacery po plaży.