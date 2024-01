Ulga dla 2 mln Polaków. Bez zgody ZUS nie skorzystasz

- To jest przerost formy nad treścią. Przecież chodzi o to, żeby było prosto, żeby przedsiębiorcy za okres "wakacji składkowych" składek mogli nie zapłacić. Wystarczyłoby więc, żeby przedsiębiorca zaznaczył odpowiednie pole w składanej co miesiąc do ZUS deklaracji i to wszystko - mówi Przemysław Hinc, doradca podatkowy w rozmowie z prawo.pl. Dodaje, że nowe wnioski niosą ryzyko popełnienia błędów formalnych mogących skutkować odmową przyznania zwolnienia z opłacania składek.