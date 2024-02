UOKiK bada ceny produktów w sieciach handlowych. To efekt ponad 800 skarg

Cena musi być czytelna dla konsumenta

Konsumenci w skargach przesyłanych do UOKiK zwracali uwagę m.in. na to, że cena promocyjna jest najbardziej wyeksponowana, niż np. cena pojedynczej sztuki, co może wprowadzać w błąd. Tymczasem w praktyce cena jednej sztuki produktu ma kluczowe znaczenie dla konsumenta.