Biedronka znów wystawia cierpliwość klientów na próbę. Trudno połapać się z cenami

Rafał Mundry dostrzega za to inny problem, który polega na samej konstrukcji promocji. "1+1" oznacza, że klient może wziąć z półki jedną sztukę w cenie regularnej, a drugą dostaje za darmo. To, podkreśla ekspert, wymaga od klientów pewnej świadomości i uważności. Konsumenci, którzy wpadają do sklepu w biegu, albo nie posługują się językiem polskim, mogą przegapić fakt, że drugi taki sam produkt dostają niejako "w cenie".