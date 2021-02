UOKiK skontrolował sprzęt wspinaczkowy. Są niedociągnięcia

UOKiK zbadał liny, uprzęże i karabinki, w sumie 54 wyroby w 12 placówkach detalicznych, 8 placówkach detalicznych wielkopowierzchniowych i u trzech sprzedawców hurtowych. Nieprawidłowości wykryto w przypadku 18,5 proc. przebadanych wyrobów. Dotyczą one przede wszystkim nieprawidłowych instrukcji dla konsumenta.

W wyniku kontroli zakwestionowano ogółem 10 wyrobów ze względu na nieprawidłowo sporządzone instrukcje i informacje dołączone do wyrobu (9 przypadków) oraz brak deklaracji zgodności UE (1 przypadek).

Kupując środki asekuracyjne klienci powinni upewnić się, że na pewno mają one znaczek CE na opakowaniu. Pozwala on domniemywać zgodność danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami norm zharmonizowanych. Do wyrobu powinna być również dołączona informacja potwierdzająca zgodność z wymaganiami rozporządzenia 2016/425.