Urlop na Sri Lance. Turyści mogą zrezygnować z wyjazdu, ale biuro podróży nie musi zwracać pieniędzy

Dopóki MSZ nie wyda w odniesieniu do Si Lanki ostrzeżenia czwartego stopnia zagrożenia, biura podróży nie mają obowiązku zwracać klientom pieniędzy za wycieczki, na które ci boją się polecieć. Co za tym idzie, turyści, którzy chcą zrezygnować z wyjazdu, muszą się liczyć ze stratą pieniędzy.

Turyści opuszczają Sri Lankę, a ci, którzy jeszcze nie wylecieli, rezygnują z planów. Nie wszyscy, którzy kupili wyjazd za pośrednictwa biura podróży, mogą anulować go bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Klienci mieliby podstawy, by ubiegać się o zwrot pełnej zapłaconej kwoty, tylko w sytuacji, gdyby Ministerstwo Spraw Zagranicznych ustanowiłoby dla danego kraju czy regionu czwarty, najwyższy stopień zagrożenia.

MSZ nie widzi jednak powodu, by to robić. Od 23 kwietnia obowiązuje trzeci stopień zagrożenia, a więc resort odradza podróże, które nie są konieczne. "Osoby przebywające obecnie na Sri Lance proszone są o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń miejscowych władz" – czytamy w sekcji "Informacje dla Podróżujących" na stronie MSZ.