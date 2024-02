Związkowcy chcą płacy minimalnej dla urzędników. Ponad 5 tys. zł

Płaca minimalna dla urzędników

Związkowa Alternatywa wystosowała w związku z tym postulat, by osoby zatrudnione w sektorze publicznym dostały własne krajowe minimum. Byłoby ono wyższe od minimalnego wynagrodzenia w gospodarce o 20 proc. Oznacza to, że w tym roku urzędnik pracujący na szczeblu centralnym, samorządowym, spółce skarbu państwa, a także pracownik zatrudniony w firmie pracującej na państwowym zleceniu, mógłby liczyć na minimum 5090 zł brutto, co przekłada się na 3800 zł na rękę.