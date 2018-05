Urzędnicza bezduszność. Fiskus odmówił ulgi staruszce chorej na raka

Polskie prawo bywa bezlitosne, a urzędnicy - bezduszni. Potwierdza to sprawa 90-letniej kobiety, której fiskus nie chciał umorzyć zaległości podatkowej.

Jednocześnie kobieta nie kwestionowała zasadności obciążenia jej podatkiem, ale wystąpiła o umorzenie zaległości wraz z odsetkami. Przekonywała, że ma niską rentę, jest stara, a do tego choruje na raka, przez co większość pieniędzy wydaje na leki. Obecnie zaległości podatkowe kobiety wynoszą ok. 40 tys. zł.