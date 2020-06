Uwaga na oszustów! Mamią na fałszywy bon do Castoramy

Maile z informacją o bonach na 500 zł do wydania w Castoramie to oszustwo. Wiadomości zawierają link do strony, która najprawdopodobniej wyłudza dane użytkowników.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Uwaga na fałszywe wiadomości!