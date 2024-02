Ważny termin. Złóż wniosek o 800 plus, by zachować ciągłość wypłat

Jeśli beneficjenci opóźnią złożenie wniosku do lipca, świadczenie zostanie przyznane dopiero od września, ale z wyrównaniem tylko od lipca - co oznacza utratę 800 zł za czerwiec. Ci, którzy złożą wniosek o 800 plus w sierpniu, otrzymają pieniądze w październiku, ale z wyrównaniem od sierpnia. To oznacza utratę aż 1,6 tys. zł (800 zł za czerwiec i 800 zł za lipiec) - wylicza serwis biznes.interia.pl.