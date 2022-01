VAT na jedzenie w dół. Sprawdzamy ceny w marketach. Oto co przygotowały znane sieci

Obniżkę cen 1,5 tysiąca produktów o VAT, a także dodatkowe, tymczasowe promocje, ogłasza też Netto. Za sprawą zerowego podatku tańszy będzie m.in. ser gouda (3,23 zł zamiast 3,39 zł za 150-gramowe opakowanie). Jeśli chodzi o większe promocje, to trwają one od poniedziałku do soboty. I tak, kilogram bananów tanieje z 4,99 zł do 2,99 zł, a od wtorku do 2,85 zł, a 800 gramów mięsa mielonego - z 15,99 zł do 7,99 zł, a od wtorku do 7,61 zł.