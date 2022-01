VAT na jedzenie w dół. Sieci ścigają się na obniżki. Na pewno zapłacimy mniej?

Te słowa są kluczowe, ponieważ pokazują, że choć rząd może obniżyć VAT, to od sklepów będzie zależało, czy obniżą ceny. Nawet jeśli to zrobią, to według ekonomisty Rafała Mundrego nie będą to wielkie obniżki, które przyniosą nam znaczącą ulgę. Za bułkę zapłacimy o dwa grosze mniej, za masło o 5 gr mniej, z kolei mleko będzie kosztowało tylko o 10 gr mniej.