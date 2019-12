Vega idzie na podbój USA. W Polsce czeka go sądowy spór

- Sześć produkcji z rzędu, które na siebie zarobiły, trzy z ponad dwumilionową widownią – chwali się Patryk Vega. Krociowe zyski to jednak tylko jedno oblicze biznesu reżysera. Drugie to sądowy spór z inwestorami i konflikt z byłymi współpracownikami – czytamy w „Pulsie Biznesu”.

Produkcję „Polityki” , ostatniego filmu Vegi, finansowało kilku inwestorów. Reżyser chciałby, aby inwestor lokował pieniądze w sześciu, siedmiu filmach naraz, tak jak dzieje się to na Zachodzie. Dzięki temu nawet jeśli jeden film okaże się mniej zyskowny, pozostałe mają szansę podbić wynik – pisze „Puls Biznesu”.

Co sprawia, że inwestorzy chętnie otwierają przed Vegą portfele? Zdaniem samego reżysera są to: ponadprzeciętny zysk, dyscyplina, dzięki której nigdy nie przekroczył budżetu i fakt, że filmy powstają szybko. Na zdjęcia wystarczy 20-30 dni, co oznacza, że inwestorzy odzyskują gotówkę już po roku.