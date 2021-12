Via Carpatia będzie nosić imię Lecha Kaczyńskiego. "To uczczenie dobrego człowieka"

- Jeśli ta linia uzyskała w pewnym momencie racjonalny kształt i zaczęła odnosić sukcesy, to nie mogło się to stać bez Lecha Kaczyńskiego: nie powstałoby Porozumienie Centrum, pierwsza partia autentycznie antykomunistyczna i jednocześnie racjonalna. To doprowadziło do pierwszej próby zmiany - to był rząd Jana Olszewskiego - podkreślił.