W 2019 r. może w Polsce nie być papierosów. Polska Izba Handlu ostrzega

Niezwykle skomplikowany system śledzenia ruchu i pochodzenia papierosów musi wejść w życie już w maju. Tymczasem pracę nad ustawą wdrożeniową w Polsce się ślimaczą. Polska Izba Handlu ostrzega, że może się to skończyć tym, że po prostu nie będzie u nas papierosów.

Polska Izba Handlu apeluje do premiera o przyspieszenie prac nad unijnym systemem śledzenia papierosów. Ten ma być wdrożony do 20 maja 2019 roku. A jak uważa PIH, system ten jest niezwykle komplikowany - zarówno pod względem technicznym, jak i logistycznym. Aby system wdrożyć, potrzebna jest jednak nowelizacja ustawy tytoniowej. A o postępie prac nie słychać. To PIH bardzo niepokoi.